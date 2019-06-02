Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Источник материала: Виртуальный Брест

Брест принял участников и дал старт этапу Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля.





Ралли стартовало 27 мая в Монте-Карло (Монако). Позади у претендентов на победу остались 8 европейских государств и 2400 км.













Следующей контрольной точкой станет городской поселок Мир, а финишную черту гонщики пересекут в Минске. 3 июня участники марафона прибудут на Республиканский полигон для испытаний электромобилей Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, где смогут ознакомиться с выставкой электротранспорта белорусского производства. В качестве гостей в гонке примут участие электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси.-0-





































Фото Вадима Якубёнка