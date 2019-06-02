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Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

03.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брест принял участников и дал старт этапу Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля.

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Ралли стартовало 27 мая в Монте-Карло (Монако). Позади у претендентов на победу остались 8 европейских государств и 2400 км.

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Следующей контрольной точкой станет городской поселок Мир, а финишную черту гонщики пересекут в Минске. 3 июня участники марафона прибудут на Республиканский полигон для испытаний электромобилей Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, где смогут ознакомиться с выставкой электротранспорта белорусского производства. В качестве гостей в гонке примут участие электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси.-0-

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Брест принял участников и дал старт этапу Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля. Ралли стартовало 27 мая в Монте-Карло (Монако). Позади у...
 
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