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Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля
03.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брест принял участников и дал старт этапу Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля.
Ралли стартовало 27 мая в Монте-Карло (Монако). Позади у претендентов на победу остались 8 европейских государств и 2400 км.
Следующей контрольной точкой станет городской поселок Мир, а финишную черту гонщики пересекут в Минске. 3 июня участники марафона прибудут на Республиканский полигон для испытаний электромобилей Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, где смогут ознакомиться с выставкой электротранспорта белорусского производства. В качестве гостей в гонке примут участие электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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Брест принял участников и дал старт этапу Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля. Ралли стартовало 27 мая в Монте-Карло (Монако). Позади у...
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