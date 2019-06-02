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Изменяются расписания автобусов №1А и №41 в Бресте
03.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 10.06.2019 г. на летний период изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №1А и №41:
МАРШРУТ № 1 «А»
«Завод «Газоаппарат» - Д.П. «Южный городок»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 5:55 6:35 7:21 8:00 8:32 8:49 9:28 11:09 11:51 12:30 13:30 14:36 15:03 16:05 16:24 16:41 17:35 18:15 19:31 20:58 22:47
Д.П. «Южный городок» 5:18 6:12 6:33 7:15 8:04 8:40 9:13 10:27 11:02 11:49 12:32 13:10 14:12 15:18 15:43 16:49 17:08 17:27 18:18 18:57 20:17 21:38
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 5:55 6:37 7:14 8:00 8:32 9:28 11:51 13:30 14:36 15:05 16:05 16:29 17:36 19:31 20:58 22:47
Д.П. «Южный городок» 5:18 6:33 7:15 7:52 8:40 9:13 11:02 12:32 14:12 15:18 15:48 16:50 17:12 18:17 20:17 21:38
МАРШРУТ № 41
«Д.П. «Южный городок» - Городская больница №1»
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Д.П. «Южный городок» 7:03 8:29 10:08 15:42 17:10
Городская больница №1 7:46 9:12 10:52 16:28 17:56
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С 10.06.2019 г. на летний период изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №1А и №41: МАРШРУТ № 1 «А» «Завод «Газоаппарат» - Д.П. «Южный...
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