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Переносится остановка "Газоаппарат" (важно для пассажиров)
03.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 05.06.2019 г. ликвидируется остановочный пункт "Газоаппарат", расположенный возле стоянки, посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках "Газоаппарат", расположенных на Бульваре Космонавтов.
Примечание: остановка на ул. Орджоникидзе перед поворотом на Бульвар Космонавтов используется только для высадки пассажиров, если автобус едет на стоянку «Газоаппарат».
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