Источник материала: Виртуальный Брест

С 05.06.2019 г. ликвидируется остановочный пункт "Газоаппарат", расположенный возле стоянки, посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках "Газоаппарат", расположенных на Бульваре Космонавтов.





Примечание: остановка на ул. Орджоникидзе перед поворотом на Бульвар Космонавтов используется только для высадки пассажиров, если автобус едет на стоянку «Газоаппарат».