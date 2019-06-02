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Переносится остановка "Газоаппарат" (важно для пассажиров)

03.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 05.06.2019 г. ликвидируется остановочный пункт "Газоаппарат", расположенный возле стоянки, посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках "Газоаппарат", расположенных на Бульваре Космонавтов.

Переносится остановка "Газоаппарат" (важно для пассажиров)

Примечание: остановка на ул. Орджоникидзе перед поворотом на Бульвар Космонавтов используется только для высадки пассажиров, если автобус едет на стоянку «Газоаппарат». 

 
 
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  С 05.06.2019 г. ликвидируется остановочный пункт "Газоаппарат", расположенный возле стоянки, посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках...
 
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