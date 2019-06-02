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О фестивале «Цитадель.by»
03.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
«Государственное учреждение «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» приглашает к участию в Республиканском фестивале-конкурсе военной песни «Цитадель.by».
Приглашаются – сольные исполнители, дуэты и творческие коллективы (до 10 человек), Вашей области (района, города) всех форм собственности.
Мероприятие проводится в рамках плана подготовки и празднования 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 75-летия Великой Победы, с целью воспитания у молодёжи любви к родной земле, популяризации военной тематики в музыкальных произведениях, гражданско-патриотического отношения к Родине, уважения к истории, сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества.
Место проведения: экспозиция «Армейский клуб» ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
Сроки проведения: с 25 по 26 июля 2019 года.
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо:
— прислать заявку-анкету (
— оплатить организационный взнос.
Положение о фестивале-конкурсе на официальном сайте: www.brest-fortress.by
Дополнительная информация по телефонам: +37529 521 39 54; т/ф: 8 0162 23 81 16».
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«Государственное учреждение «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» приглашает к участию в Республиканском фестивале-конкурсе военной песни...
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