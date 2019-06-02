О фестивале «Цитадель.by»

Источник материала: Новости Хотимска

«Государственное учреждение «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» приглашает к участию в Республиканском фестивале-конкурсе военной песни «Цитадель.by».

Приглашаются – сольные исполнители, дуэты и творческие коллективы (до 10 человек), Вашей области (района, города) всех форм собственности.

Мероприятие проводится в рамках плана подготовки и празднования 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 75-летия Великой Победы, с целью воспитания у молодёжи любви к родной земле, популяризации военной тематики в музыкальных произведениях, гражданско-патриотического отношения к Родине, уважения к истории, сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества.

Место проведения: экспозиция «Армейский клуб» ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

Сроки проведения: с 25 по 26 июля 2019 года.

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо:

— прислать заявку-анкету ( citadel-brest@mail.ru ) до 15 июля 2019 года;

— оплатить организационный взнос.

Положение о фестивале-конкурсе на официальном сайте: www.brest-fortress.by

Дополнительная информация по телефонам: +37529 521 39 54; т/ф: 8 0162 23 81 16».