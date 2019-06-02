В Бешенковичском районе легковушка столкнулась с фурой: погиб водитель, травмирован ребенок

Источник материала: Tut.by

В Докшицком районе столкнулись фура и легковой автомобиль. В результате ДТП погибла водитель легковушки, 12-летняя пассажирка получила травмы. Об этом сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.



Фото: Следственный комитет РБ

ДТП произошло в понедельник, 3 июня. На 96 км трассы М3 «Минск-Витебск» около 16.00 столкнулись фура и легковой автомобиль. В результате ДТП погибла 42-летняя водитель легкового авто. Находившаяся в машине 12-летняя девочка получила травмы — ее госпитализировали.



Фото: Следственный комитет РБ

Прямо сейчас следственно-оперативная группа продолжает работу на месте. Если вы стали очевидцем данного ДТП, сообщите в УСК по Витебской области по телефону: 8033 399 80 44 (круглосуточно).