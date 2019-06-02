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В Бешенковичском районе легковушка столкнулась с фурой: погиб водитель, травмирован ребенок

03.06.2019 18:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Докшицком районе столкнулись фура и легковой автомобиль. В результате ДТП погибла водитель легковушки, 12-летняя пассажирка получила травмы. Об этом сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.


Фото: Следственный комитет РБ

ДТП произошло в понедельник, 3 июня. На 96 км трассы М3 «Минск-Витебск» около 16.00 столкнулись фура и легковой автомобиль. В результате ДТП погибла 42-летняя водитель легкового авто. Находившаяся в машине 12-летняя девочка получила травмы — ее госпитализировали.


Фото: Следственный комитет РБ

Прямо сейчас следственно-оперативная группа продолжает работу на месте. Если вы стали очевидцем данного ДТП, сообщите в УСК по Витебской области по телефону: 8033 399 80 44 (круглосуточно).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Прямо сейчас следственно-оперативная группа продолжает работу на месте. Если вы стали очевидцем данного ДТП, сообщите в УСК по Витебской области по телефону: 8033 399...
 
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