ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Падают доходы - бегут в секонд-хенд». Экс-глава «Беллегпрома» о том, надо ли регулировать рынок б/у вещей

03.06.2019 18:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рынок секонд-хенда в Беларуси требует дополнительного регулирования, заявила накануне новый председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина. «В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась (рост числа магазинов с секонд-хендом. — Прим. ред.), — заявила Татьяна Лугина. Сегодня у нового главы концерна был первый рабочий день после назначения, получить более развернутые пояснения, как можно (и главное — нужно ли) регулировать рынок секонд-хенда пока не получилось.

FINANCE.TUT.BY поинтересовался у экс-главы «Беллегпрома» Николая Ефимчика, который руководил холдингом 4 года, что думает про рынок секонд-хенда.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Елена Бычкова

— Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация — что реально входит в подкатегорию секонд-хенд. На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами? В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась, — заявила интервью телеканалу СТВ Татьяна Лугина.

— Секонд-хенд рождается не спонтанно. Как только падает уровень доходов, все бегут в секонд-хенд. Это индикатор заработной платы населения, — отмечает Николай Ефимчик. — Серьезные задачи (перед правительством. — Прим. ред.) стоят об увеличении заработной платы. Если люди будут получать как требует президент больше 1000 рублей, то я думаю, в секонд-хенд никто не пойдет.

Николай Ефимчик обращает внимание, что "1000 рублей — это средняя зарплата".

— А если возьмем глубинку. В колхозах, к сожалению, зарплата далека от этой 1000 рублей. Поэтому там популярны дешевые точки, — говорит экс-глава «Беллегпрома». — Люди пошли за более дешевым, чтобы купить невесть что… Это неправильно.

При этом Николай Ефимчик убежден, что «секонд-хенд — это не очень хорошо».

— Вы же не знаете, кто и чем его обрабатывал. Особенно когда детскую одежду продают в секонд-хенде, это вообще катастрофа.

Вместе с тем экс-глава «Беллегпрома» считает, что «выбор у покупателя должен быть».

— Я не говорю, что нужно взять и всех разогнать. Закрывать не стоит. Что мы добьемся одними запретами? Это должно быть решение разумное, взвешенное. Мы пройдем этот этап, — отмечает Николай Ефимчик. — И это же не значит, что завтра же глава Беллегпрома будет инициировать правовой акт, который будет запрещать либо то-то, либо то-то делать. Конечно же, соберутся и будут обсуждать, не будет это втихаря. В правительстве умные люди сидят, они же не будут одним росчерком пера запрещать эти магазины.

Николай Ефимчик убежден, что для легкой промышленности бОльшую головную боль представляют магазины с недорогим товаром из Средней Азиии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY поинтересовался у экс-главы «Беллегпрома» Николая Ефимчика, который руководил холдингом 4 года, что думает про рынок секонд-хенда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяная поездка на мотоблоке: под Речицей двое мужчин оставили умирать женщину на обочине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика