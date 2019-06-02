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«Падают доходы - бегут в секонд-хенд». Экс-глава «Беллегпрома» о том, надо ли регулировать рынок б/у вещей
Источник материала: Tut.by
Рынок секонд-хенда в Беларуси требует дополнительного регулирования,
FINANCE.TUT.BY поинтересовался у экс-главы «Беллегпрома» Николая Ефимчика, который руководил холдингом 4 года, что думает про рынок секонд-хенда.
— Секонд-хенд рождается не спонтанно. Как только падает уровень доходов, все бегут в секонд-хенд. Это индикатор заработной платы населения, — отмечает Николай Ефимчик. — Серьезные задачи (перед правительством. — Прим. ред.) стоят об увеличении заработной платы. Если люди будут получать как требует президент больше 1000 рублей, то я думаю, в секонд-хенд никто не пойдет.
Николай Ефимчик обращает внимание, что "1000 рублей — это средняя зарплата".
— А если возьмем глубинку. В колхозах, к сожалению, зарплата далека от этой 1000 рублей. Поэтому там популярны дешевые точки, — говорит экс-глава «Беллегпрома». — Люди пошли за более дешевым, чтобы купить невесть что… Это неправильно.
При этом Николай Ефимчик убежден, что «секонд-хенд — это не очень хорошо».
— Вы же не знаете, кто и чем его обрабатывал. Особенно когда детскую одежду продают в секонд-хенде, это вообще катастрофа.
Вместе с тем экс-глава «Беллегпрома» считает, что «выбор у покупателя должен быть».
— Я не говорю, что нужно взять и всех разогнать. Закрывать не стоит. Что мы добьемся одними запретами? Это должно быть решение разумное, взвешенное. Мы пройдем этот этап, — отмечает Николай Ефимчик. — И это же не значит, что завтра же глава Беллегпрома будет инициировать правовой акт, который будет запрещать либо то-то, либо то-то делать. Конечно же, соберутся и будут обсуждать, не будет это втихаря. В правительстве умные люди сидят, они же не будут одним росчерком пера запрещать эти магазины.
Николай Ефимчик убежден, что для легкой промышленности бОльшую головную боль
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«Падают доходы - бегут в секонд-хенд». Экс-глава «Беллегпрома» о том, надо ли регулировать рынок б/у вещей
FINANCE.TUT.BY поинтересовался у экс-главы «Беллегпрома» Николая Ефимчика, который руководил холдингом 4 года, что думает про рынок секонд-хенда.
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