«Падают доходы - бегут в секонд-хенд». Экс-глава «Беллегпрома» о том, надо ли регулировать рынок б/у вещей

Источник материала: Tut.by

Рынок секонд-хенда в Беларуси требует дополнительного регулирования, заявила накануне новый председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина. «В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась (рост числа магазинов с секонд-хендом. — Прим. ред.), — заявила Татьяна Лугина. Сегодня у нового главы концерна был первый рабочий день после назначения, получить более развернутые пояснения, как можно (и главное — нужно ли) регулировать рынок секонд-хенда пока не получилось.

FINANCE.TUT.BY поинтересовался у экс-главы «Беллегпрома» Николая Ефимчика, который руководил холдингом 4 года, что думает про рынок секонд-хенда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Елена Бычкова

— Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация — что реально входит в подкатегорию секонд-хенд. На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами? В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась, — заявила интервью телеканалу СТВ Татьяна Лугина.

— Секонд-хенд рождается не спонтанно. Как только падает уровень доходов, все бегут в секонд-хенд. Это индикатор заработной платы населения, — отмечает Николай Ефимчик. — Серьезные задачи (перед правительством. — Прим. ред.) стоят об увеличении заработной платы. Если люди будут получать как требует президент больше 1000 рублей, то я думаю, в секонд-хенд никто не пойдет.

Николай Ефимчик обращает внимание, что "1000 рублей — это средняя зарплата".

— А если возьмем глубинку. В колхозах, к сожалению, зарплата далека от этой 1000 рублей. Поэтому там популярны дешевые точки, — говорит экс-глава «Беллегпрома». — Люди пошли за более дешевым, чтобы купить невесть что… Это неправильно.

При этом Николай Ефимчик убежден, что «секонд-хенд — это не очень хорошо».

— Вы же не знаете, кто и чем его обрабатывал. Особенно когда детскую одежду продают в секонд-хенде, это вообще катастрофа.

Вместе с тем экс-глава «Беллегпрома» считает, что «выбор у покупателя должен быть».

— Я не говорю, что нужно взять и всех разогнать. Закрывать не стоит. Что мы добьемся одними запретами? Это должно быть решение разумное, взвешенное. Мы пройдем этот этап, — отмечает Николай Ефимчик. — И это же не значит, что завтра же глава Беллегпрома будет инициировать правовой акт, который будет запрещать либо то-то, либо то-то делать. Конечно же, соберутся и будут обсуждать, не будет это втихаря. В правительстве умные люди сидят, они же не будут одним росчерком пера запрещать эти магазины.

Николай Ефимчик убежден, что для легкой промышленности бОльшую головную боль представляют магазины с недорогим товаром из Средней Азиии.