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С 25 по 26 июля в Брестской крепости пройдёт Республиканский фестиваль-конкурс военной песни «Цитадель.by»
03.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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С 25 по 26 июля в Брестской крепости пройдёт Республиканский фестиваль-конкурс военной песни «Цитадель.by»
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