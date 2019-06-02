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Лунный календарь на 4 июня: все важные дела – после 17 часов

03.06.2019 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

4 июня – 2-ой лунный день. Время начинаний, но приступать к важным делам лучше во второй половине лунного дня – после 17 часов.  

Лунный календарь на 4 июня: все важные дела – после 17 часов

Чем больше вы в эти сутки отдадите другим, тем больше получите сами. Сделайте кому-нибудь подарок, смело давайте в долг – всё вернётся сторицей.

Тело в этот день набирает силы на весь месяц, так что физические нагрузки очень полезны. Также хорошо продумать диету на ближайшие недели.

Для посадок растений 4 июня – неблагоприятный день.

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4 июня – 2-ой лунный день. Время начинаний, но приступать к важным делам лучше во второй половине лунного дня – после 17 часов.   Чем больше вы в эти сутки отдадите...
 
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