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Лунный календарь на 4 июня: все важные дела – после 17 часов
Источник материала: СТВ
4 июня – 2-ой лунный день. Время начинаний, но приступать к важным делам лучше во второй половине лунного дня – после 17 часов.
Чем больше вы в эти сутки отдадите другим, тем больше получите сами. Сделайте кому-нибудь подарок, смело давайте в долг – всё вернётся сторицей.
Тело в этот день набирает силы на весь месяц, так что физические нагрузки очень полезны. Также хорошо продумать диету на ближайшие недели.
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4 июня – 2-ой лунный день. Время начинаний, но приступать к важным делам лучше во второй половине лунного дня – после 17 часов. Чем больше вы в эти сутки отдадите...
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