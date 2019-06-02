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У белоруса случился инсульт в Италии. «Белгосстрах» отказывается его эвакуировать

03.06.2019 18:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иван Зенкович работает водителем-дальнобойщиком. Инсульт у него случился 24 мая. По правилам страхового полиса, он может получить срочное лечение в Беларуси.

Работодатель белоруса сразу выслал необходимые бумаги в «Белгосстрах», но компания отказывается его эвакуировать, передает "Белсат".

Уже больше недели мужчина лежит в больнице города Тольмеццо, вопрос с транспортировкой до сих пор не разрешен.

Дочь Ивана Алина Зенкович рассказала belsat.eu, что ее отец сейчас не может говорить и писать, не распознает знаков. У мужчины аритмия сердца, которая может вызвать сердечный приступ. Для его перелета требуется сопровождающая персона.

«Сначала «Белгосстрах» потребовал копии всех страниц паспорта, чтобы проверить, что он не был за границей более 180 дней. Паспорт был у отца, а отец был в полусознательном состоянии. В результате они ничего не сделали. Я сама полетела к нему 25 мая, чтобы выслать необходимые документы. Но они не договорились с доктором и госпиталем, так не говорят по-итальянски».

Согласились на эвакуацию, но потом отказали
Девушка говорит, что страховая компания ничего для них не сделала, кроме угроз оплатить только оказание неотложной помощи. В поддержке Алине заявили, что все другие расходы госпитализации должна будет покрыть семья.

Транспортабельным Иван Зенкович стал 31 мая. Тогда же доктор прислал в «Белгосстрах» врачебный рапорт с диагнозом и план эвакуации.

«В пятницу 31 мая в 19:40 они приняли решение о медицинской эвакуации, оплату билетов только за отца. То есть «Белгосстрах» предложил, чтобы он сам прилетел в Беларусь. Кроме того, они предлагали самолет, вылетающий 1 июня в семь утра. Это значит, чтобы успеть на этот самолет, нужно было покинуть клинику в 2 ночи.

А с 20 до 2 ночи в больнице просто нет персонала, с которым можно решить все вопросы. Тем более, он не может выйти из больницы без сопровождения. Неразрешимая ситуация», – рассказывает Алина Зенкович.


Сегодня, 3 июня, девушке сообщили, что «Белгосстрах» отказывает в эвакуации. Алина отмечает, что уже несколько раз присылала им необходимые бумаги.

«Они же мне говорят, что их персонал меняется, и они ничего не знают, поэтому ничего не могут сделать. Но это невозможно! Пока нас из больницы не выгоняют. Но сколько можно оказывать неотложную помощь? Доктор, который занимается отцом, удивляется, что такое вообще возможно. В его практике такого случая еще не было».

«Белгосстрах» недоступен для комментариев. Гендиректор и заместители директора компании не отвечают на звонки.



 
 
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Иван Зенкович работает водителем-дальнобойщиком. Инсульт у него случился 24 мая. По правилам страхового полиса, он может получить срочное лечение в Беларуси.
 
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