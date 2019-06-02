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Токаев рассказал, как при Назарбаеве не допустил в Казахстане "цветной революции"

03.06.2019 18:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Касым-Жомарт Токаев в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия" рассказал об ультиматуме, который он поставил Нурсултану Назарбаеву, работая на посту главы правительства страны

По словам президента, это произошло еще в конце 2001 года. Тогда был организован кворум, куда вошли молодые люди, практически все сотрудники правительства, министерств, ведомств.

"Без моего ведома они занялись политикой, сказали, что нам нужны глубокие демократические преобразования, то есть по сути дела, это была попытка, выражаясь современным языком, "цветной революции", на мой взгляд", - поведал Токаев.

Услышав о этом, Токаев поставил ультиматум Назарбаеву.

"Я сказал: "Или я, или эти молодые люди. Если президент не примет решение об их отставке, то в отставку уйду я сам". Президент на тот период времени согласился со мной, отправил в отставку этих молодых людей", - рассказал Токаев.



 
 
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Касым-Жомарт Токаев в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия" рассказал об ультиматуме, который он поставил Нурсултану Назарбаеву, работая на...
 
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