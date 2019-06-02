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Еще на один шаг ближе к запуску: на первом блоке БелАЭС начинаются гидроиспытания

03.06.2019 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На первом энергоблоке Белорусской АЭС начинается процесс подготовки систем и оборудования к началу проведения гидравлических испытаний первого и второго контуров на прочность и плотность, сообщается в пресс-релизе генпроектировщика и генподрядчика АЭС, инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом».



Специалисты приступили к заполнению химически обессоленной водой первого контура реакторной установки.

«Началу выполнения работ по программе заполнения первого контура РУ химически обессоленной водой предшествовал значительный объем работ по монтажу технологических систем и оборудования, в том числе и сборка реактора. Результаты нашей работы со всем комплектом исполнительной документации предоставлены заказчику и Госатомнадзору Республики Беларусь, — пояснил вице-президент — директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК „АСЭ“ Виталий Полянин. — В ближайшие дни планируется опробование главных циркуляционных насосов, заполнение химически обессоленной водой парогенераторов со стороны второго контура и выход на этап гидравлических испытаний первого и второго контуров».

Испытания планируется начать в первой декаде июня, передает TUT.BY.


Напомним, до физического пуска БелАЭС предстоит пройти ряд этапов, и если они пройдут без форс-мажоров, пуск состоится уже в ноябре нынешнего года.

«Мы к нему [физическому пуску] идем, готовимся. Но нам еще надо пройти ряд этапов. Сейчас мы находимся на этапе индивидуального опробования оборудования, следующий этап — гидроиспытания, циркпромывка, холодная и горячая обкатка. Мы будем работать сначала при холодной обкатке — на пониженных параметрах теплоносителя, а горячая обкатка предполагает рабочие параметры теплоносителя. После этого — ревизия оборудования. Если на стадии обкаток не будет серьезных форс-мажоров, осенью мы должны пойти на физический пуск», — отмечал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Завоз топлива на БелАЭС планируется на третий квартал. «Если мы завезем топливо, у нас совершенно другой режим работ на станции — в плане обеспечения физической защиты и прочее. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим строительно-монтажных организаций. Мы его завезем за месяц до физического пуска, когда будем полностью готовы к этапу физического пуска, дадим отмашку на завоз топлива», — рассказывал Михадюк.


Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+. Пуск БелАЭС намечен на конец 2019 года.

 
 
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На первом энергоблоке Белорусской АЭС начинается процесс подготовки систем и оборудования к началу проведения гидравлических испытаний первого и второго...
 
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