Еще на один шаг ближе к запуску: на первом блоке БелАЭС начинаются гидроиспытания









Специалисты приступили к заполнению химически обессоленной водой первого контура реакторной установки.





«Началу выполнения работ по программе заполнения первого контура РУ химически обессоленной водой предшествовал значительный объем работ по монтажу технологических систем и оборудования, в том числе и сборка реактора. Результаты нашей работы со всем комплектом исполнительной документации предоставлены заказчику и Госатомнадзору Республики Беларусь, — пояснил вице-президент — директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК „АСЭ“ Виталий Полянин. — В ближайшие дни планируется опробование главных циркуляционных насосов, заполнение химически обессоленной водой парогенераторов со стороны второго контура и выход на этап гидравлических испытаний первого и второго контуров».





TUT.BY . Испытания планируется начать в первой декаде июня, передает









Напомним, до физического пуска БелАЭС предстоит пройти ряд этапов, и если они пройдут без форс-мажоров, пуск состоится уже в ноябре нынешнего года.





«Мы к нему [физическому пуску] идем, готовимся. Но нам еще надо пройти ряд этапов. Сейчас мы находимся на этапе индивидуального опробования оборудования, следующий этап — гидроиспытания, циркпромывка, холодная и горячая обкатка. Мы будем работать сначала при холодной обкатке — на пониженных параметрах теплоносителя, а горячая обкатка предполагает рабочие параметры теплоносителя. После этого — ревизия оборудования. Если на стадии обкаток не будет серьезных форс-мажоров, осенью мы должны пойти на физический пуск», — отмечал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.





Завоз топлива на БелАЭС планируется на третий квартал. «Если мы завезем топливо, у нас совершенно другой режим работ на станции — в плане обеспечения физической защиты и прочее. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим строительно-монтажных организаций. Мы его завезем за месяц до физического пуска, когда будем полностью готовы к этапу физического пуска, дадим отмашку на завоз топлива», — рассказывал Михадюк.









Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+. Пуск БелАЭС намечен на конец 2019 года.