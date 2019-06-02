Праздник детям — от спасателей Кировского РОЧС

Источник материала: Кировец





1 июня на на площадке около здания районного Дома культуры спасатели Кировского РОЧС устроили настоящий детский праздник, посвященный «Дню защиты детей». Об этом рассказал старший инспектор ГПиВО РОЧС Александр Журавский.

В рамках 4 этапа республиканской профилактической акции «Не оставляйте детей одних!» сотрудники РОЧС провели масштабное мероприятие с юными кировчанами. Ребятам было предложено принять участие в беспроигрышной лотерее, где призами была обучающая наглядно-изобразительная продукция. Для получения приза ребятам необходимо было ответить на вопросы тематики безопасности жизнедеятельности.

Все ребята очень активно принимали участие. Игры, викторины и загадки очень заинтересовали юных участников и их родителей. Но и самые маленькие не остались без внимания работника МЧС. Им было предложено вспомнить номера экстренных служб и написать их мелом на асфальте.

Стоит отметить, что все желающие смогли примерить боевую одежду спасателя и сделать фото на память, а также вообразить себя в роли работника МЧС, сидя в кабине пожарного автомобиля.

Все присутствующие зарядились позитивными эмоциями и отличным летним настроением!























