Источник материала: Кировец





Белорусская агропромышленная неделя пройдет с 4 по 9 июня. Продукцию представят более 600 компаний из 29 стран. Себя показать и других посмотреть приедут гости как из ближнего, так и из дальнего зарубежья: Литвы, Латвии, России, Украины, Великобритании, Индии, Китая, США, Швейцарии.

Те, кто трудится в агропромышленном комплексе, смогут познакомиться с инновационными образцами сельхозтехники, новинками в растениеводстве и животноводстве.

В рамках агропромышленной недели состоится 29-я Международная специализированная выставка «Белагро-2019». Она пройдет с 4 по 9 июня по адресу: агрогородок Щомыслица, 3-й км от МКАД Минск — Брест, торгово-логистический центр «Глобус Парк». Вход свободный.

Здесь же будут работать выставки «Белферма-2019», «Белпродукт-2019».