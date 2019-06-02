ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская агропромышленная неделя пройдет с 4 по 9 июня

03.06.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Белорусская агропромышленная неделя пройдет с 4 по 9 июня

Белорусская агропромышленная неделя пройдет с 4 по 9 июня. Продукцию представят более 600 компаний из 29 стран. Себя показать и других посмотреть приедут гости как из ближнего, так и из дальнего зарубежья: Литвы, Латвии, России, Украины, Великобритании, Индии, Китая, США, Швейцарии.
Те, кто трудится в агропромышленном комплексе, смогут познакомиться с инновационными образцами сельхозтехники, новинками в растениеводстве и животноводстве.
В рамках агропромышленной недели состоится 29-я Международная специализированная выставка «Белагро-2019». Она пройдет с 4 по 9 июня по адресу: агрогородок Щомыслица, 3-й км от МКАД Минск — Брест, торгово-логистический центр «Глобус Парк». Вход свободный.
Здесь же будут работать выставки «Белферма-2019», «Белпродукт-2019».

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская агропромышленная неделя пройдет с 4 по 9 июня. Продукцию представят более 600 компаний из 29 стран. Себя показать и других посмотреть приедут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика