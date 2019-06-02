Кому отключат горячую воду в июне?

Источник материала: Интерфакс

График отключения горячей воды в июне в Минске опубликовал Мингорисполком. В 2019 году он будет укороченным, т.к. на время проведения II Европейских игр (21-30 июня) отключение горячей воды в Минске производиться не будет.

Кому же отключат горячую воду в июне в Минске?



С 3 июня:

Маневича, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17; в/часть 1044.

С 4 июня:

3-й Брестский пер., 17А; Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; Алибегова, 3, 5, 7; Барамзиной, 4, 6, 8, 9, 10, 10А; 12, 12А; 13, 16, 18, 20; Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 к2, 3; 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Березогорская, 6, 7, 8; Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А; 14Б; 15, 16к1; 17; Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9; Грушевская, 83, 85, 87, 89; Звездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 39, 41; Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25; пр-т Газеты Звязда, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; пр-т Газеты Правда, 1, 3, 3А; 5, 5А; 7, 8, 8А; 9, 9А; 10, 11, 12, 14, 14А; 14к2, 3; 16, 20, 22, 26 к2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40к2; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 к2; 58 к2; 60 к2; 62 к2; пр-т Дзержинского, 74, 76, 78, 79, 79А; 80, 81, 104, 106; пр-т Любимова, 4, 6, 8; Разинская, 96; Ромашкина, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23; Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36 к1, 3, 4, 5; 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50Б; 52, 56, 58, 62, 64, 66; Селицкого, 65, 67, 67А; 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А; 17; Таллиннский пер., 7; ЦУВД (д.Волма); Черниговская, 46, 46А; 46 к2.

Бачило; Зелёная, 1А; Инженерная, 1, 2, 12, 14, 22-28 (четные), 23-27 (нечетные); Машиностроителей, 3-19 (нечетные), 5б, 7а, 9а, 24, 25-29 (нечетные), 28, 30, 43; Партизанский пр., 174, 150; Промышленная; Промышленный пер., 7-11 (нечетные), 8, 10; Ротмистрова; Селицкого; Социалистическая, 2; учреждение РЦОП «Стайки», жилые дома №№ 81, 82, 83, 84; Шабаны.