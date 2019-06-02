Россия в июне продолжит ограничивать добычу нефти полностью в соответствии со сделкой ОПЕК+ - Минэнерго

Источник материала: Интерфакс

Россия в июне продолжит ограничивать добычу нефти, соблюдая требования сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ со ссылкой на главу ведомства Александра Новака.

"В рамках ОПЕК+ Россия в мае находится на уровне сокращения добычи нефти в 317 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018 года", - сказал министр.

"В июне 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+", - добавил он.