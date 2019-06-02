Шведский суд отказался выдать ордер на арест Ассанжа

Источник материала: Интерфакс

Окружной суд Уппсалы в понедельник отказал прокуратуре в выдаче ордера на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает газета The Local.

Речь идет о начавшемся в 2010 году расследовании дела об изнасиловании.

В то же время суд постановил, что Ассанжа следует допросить по этому делу. Не исключено, что его допросят в Англии.

Таким образом, предварительное расследование в Швеции в отношении основателя Wikileaks решением суда об отказе в выдаче ордера на арест Ассанжа не завершается. Это решение лишь означает, что пока Ассанж в Швецию экстрадирован не будет.

Прокурор Ева-Мари Перссон заявила, что пока не решено, будет ли прокуратура подавать апелляцию на это решение. Она также пока не выбрала дату для возможного допроса Ассанжа в Англии.

В ходе слушаний в понедельник представители прокуратуры со своей стороны заявили, что основатель Wikileaks ранее не сотрудничал со следствием и потому должен быть задержан и допрошен в Швеции. Однако в суде не согласились с доводами прокуратуры.

Этот ордер мог бы стать первым шагом к его экстрадиции.

В мае прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks по делу об изнасиловании. Предварительное расследование было прекращено в мае 2017 года.

В прокуратуре пояснили, что обстоятельства теперь позволяют добиваться экстрадиции Ассанжа в Швецию, поскольку он в настоящее время находится в заключении в Британии.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет Асанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

В Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам журналист заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Ассанжа в Швеции обвиняли в незаконном принуждении и домогательстве, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности.