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"Чистая" нефть 9 июня подойдет к границе Польши, 10 июня поступит в страну - Транснефть

03.06.2019 18:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдет на территорию страны, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Все вопросы, касающиеся восстановления транзита между сторонами обсуждены, и мы надеемся, что с теми мероприятиями техническими, которые заложены в "дорожную карту", чистая нефть 9-10 числа поступит в Польшу", - сказал он.

 
 
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Кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдет на территорию страны, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов....
 
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