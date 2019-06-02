"Чистая" нефть 9 июня подойдет к границе Польши, 10 июня поступит в страну - Транснефть

Источник материала: Интерфакс

Кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдет на территорию страны, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Все вопросы, касающиеся восстановления транзита между сторонами обсуждены, и мы надеемся, что с теми мероприятиями техническими, которые заложены в "дорожную карту", чистая нефть 9-10 числа поступит в Польшу", - сказал он.