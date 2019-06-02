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Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку в РФ продукции Гродненского мясокомбината

03.06.2019 17:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор с 3 июня текущего года ввел  временные ограничения на поставки в Россию продукции с ОАО "Гродненский мясокомбинат", сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием стало "повторное выявление хинолонов (дифлоксацина) и первичное выявление бензилпенициллина в колбасных изделиях".

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще 11 белорусских предприятий. Среди них СПК "Агрокомбинат "Снов", ОАО "Беллакт", СОАО "Ляховичский молочный завод",  КПУП "Мозырские молочные продукты",  ОАО  "Молодечненский молочный комбинат", ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат",  СООО "Старфуд".

 
 
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Россельхознадзор с 3 июня текущего года ввел  временные ограничения на поставки в Россию продукции с ОАО "Гродненский мясокомбинат", сообщила пресс-служба...
 
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