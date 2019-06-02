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Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку в РФ продукции Гродненского мясокомбината
Источник материала: Интерфакс
Россельхознадзор с 3 июня текущего года ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции с ОАО "Гродненский мясокомбинат", сообщила пресс-служба ведомства.
Основанием стало "повторное выявление хинолонов (дифлоксацина) и первичное выявление бензилпенициллина в колбасных изделиях".
Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще 11 белорусских предприятий. Среди них СПК "Агрокомбинат "Снов", ОАО "Беллакт", СОАО "Ляховичский молочный завод", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Молодечненский молочный комбинат", ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат", СООО "Старфуд".
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Россельхознадзор с 3 июня текущего года ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции с ОАО "Гродненский мясокомбинат", сообщила пресс-служба...
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