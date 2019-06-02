Gartner: продажи смартфонов Huawei растут

Источник материала: Интерфакс

Gartner, исследовательская компания, представила на днях отчет по глобальному рынку смартфонов за первый квартал 2019 года. Huawei показывает рост до 15,7% по сравнению с 2018 годом (с 10,5%) и опережает Apple. Пока не известно, как ситуация с санкциями со стороны США отразится на цифрах компании в следующих кварталах, но судя по реализованным со стороны Huawei шагам, в компании знают, что делать.

Так, на прошлой неделе Huawei подала ходатайство об упрощенном судопроизводстве по делу, в рамках которого она оспаривает конституционность раздела 889 "Закона о полномочиях в области национальной обороны" (National Defense Authorization Act) от 2019 года, и призывает американское правительство приостановить санкционированную государством кампанию против Huawei, поскольку, как отмечается в официальном пресс-релизе, "эти действия никак не способствуют достижению информационной безопасности". Слушание назначено на 19 сентября.

Сегодня ситуация развивается достаточно быстро: членство Huawei в ассоциации SD Association восстановлено, ряд (преимущественно развивающихся) стран продолжают сотрудничество с компанией в развитии сетей, в том числе в новейшей технологии передачи данных 5G, в поддержку бренда развернулись массовые флэшмобы и согласно совсем свежей информации количество пользователей, которые обновят операционную систему на своих смартфонах до EMUI 9 к концу июня, достигнет 100 миллионов.

Интерфейс EMUI 9 будет доступен для смартфона Huawei Mate 10 (дата релиза - 2017 год), а также для Huawei P20 (дата релиза - 2018 год). Смартфоны Mate 9 и P10, которые вышли в 2016 и 2017 соответственно, также получат обновления.

"У пользователей не возникнет проблем с устройствами Huawei"

В Беларуси тему санкций США против мирового бренда осветили буквально все медиа, а пользователи высказались в соцсетях. Особое волнение вызвал запрет на использование операционной системы Android, являющейся разработкой инженеров американской компании Google, что не удивительно, ведь такие санкции напрямую затрагивают интересы пользователей смартфонов.

Но есть ли повод для волнения? В своем официальном twitter-аккаунте разработчики Android четко обозначили: "Мы заверяем вас: несмотря на то, что мы выполняем все требования правительства США, наши сервисы, в частности, Google Play и Google Play Protect продолжат работать на существующих устройствах Huawei".

Эту позицию подтвердили и представители компании, которые опубликовали соответствующее заявление в официальных каналах в соцсетях и в крупнейших медиа: "Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке".

В компании отметили, что Huawei, по-прежнему, остается одним из ключевых партнеров Android, помогая развивать экосистему, исходя как из потребностей потребителей, так и из требований IT-индустрии в целом. "Это по-прежнему останется в числе приоритетов Huawei. Мы будем продолжать создавать безопасную и устойчивую программную экосистему для обеспечения лучшего опыта использования для пользователей во всем мире. Все, что уже является владельцем смартфона Huawei, так и те, кто только присматривается к актуальным моделям в официальных каналах продаж на рынке, могут быть уверены, что ситуация никак не повлияет на них – пользователи смогут продолжать пользоваться сервисами Google в обычном режиме", - прокомментировали по запросу порталу Interfax.by в представительстве Huawei в Беларуси.

По информации, полученной из компетентных источников, спрос на смартфоны Huawei в Беларуси сохраняется высоким: по результатам прошлых недель Huawei уверенно лидирует по количеству проданных единиц.