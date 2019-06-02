Минфин Беларуси в январе-мае увеличил заимствования на внутреннем рынке в 2,5 раза

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси в январе-мае разместило на внутреннем рынке валютные облигации на $420,7 млн и 70,6 млн евро ($500 млн в эквиваленте - ИФ), сказано в сообщении ведомства.

По данным Минфина, в январе-мае 2018 года объем размещения гособлигаций в инвалюте на внутреннем рынке составил в эквиваленте $200 млн.

Таким образом, объем размещения валютных госбумаг на внутреннем рынке с начала текущего года вырос в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что в январе-апреле Минфин разместил на внутреннем рынке госбумаги на $196 млн в эквиваленте. Таким образом, из отчета следует, что в мае финансовое ведомство провело размещение значительного объема гособлигаций в инвалюте – на сумму более $300 млн.

Как сообщалось, внутренний госдолг Беларуси на 1 мая 2019 года составил Br8,5 млрд, сократившись с начала года на 4,3%, или на Br0,4 млрд, в том числе в апреле на $0,3 млрд.

Минфин Беларуси проводит размещение гособлигаций в инвалюте на внутреннем рынке для рефинансирования внешних обязательств и поддержания золотовалютных резервов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Минфин Беларуси планирует направить на обслуживание и погашение внешнего госдолга $2,7 млрд. В том числе погашение или рефинансирование внешних займов должно составить $1,3 млрд.

Ведомство неоднократно подчеркивало, что не видит рисков с точки зрения рефинансирования внешнего госдолга ни в 2019 году, ни в 2020 году. Стоимость валютных заимствований Минфина на внутреннем рынке колеблется на уровне 4% годовых.