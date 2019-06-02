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Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разорили ульи, съели весь мёд и остались безнаказанными. В Городокском районе орудуют косолапые грабители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ни один из них не был пойман на месте преступления. Однако даже следователи, к которым обращались пчеловоды, подтвердили: хулиганство дело рук, а точнее, лап медведя. Что же вынуждает бурого подойти близко к деревне?
Целую стратегию, как не встретиться с медведем разработал Владимир Артюховский. Под музыку засыпает, под лай собаки просыпается. Дом на отшибе, а рядом, разве что, соседская пасека, где накануне и похозяйничал косолапый сладкоежка.
Владимир Артюховский, житель деревни Евино:
Трижды только за этот год мишка приходил и в Боровцы. Разорял пасеку, словно, надеялся, что не заметят: одна ночь – один домик. Но пчеловоды быстро раскусили хитроумный план и теперь «проникновение со взломом» не останется незамеченным.
Александр Листратенко, житель Витебска:
Зинаида Листратенко, житель деревни Боровцы:
Один и тот же косолапый разоряет пасеки в округе? Или действуют разные медведи? И где искать нарушителя: в российском или белорусском лесу? До границы здесь всего несколько километров.
Юрий Леонов, директор Городокской организации БООР:
Анастасия Аласания, СТВ:
Между тем, белорусское законодательство стоит на защите бурого медведя, он занесен в Красную книгу. В начале 2000-х по всей стране насчитывалось всего около сотни особей. Сегодня только в одном Городокском районе, по самым скромным подсчетам, их не менее 50.
Сергей Зайцев, главный ветврач Городокского района:
Зоозащитники отмечают: медведя в Беларуси действительно стало больше. Вполне вероятно, что его нахождение в Красной книге потеряет свою актуальность. Возросла популяция и рыси обыкновенной. Одну из них, кстати, на днях обнаружили в курятнике в том же Городокском районе.
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Новости Беларуси. Разорили ульи, съели весь мёд и остались безнаказанными. В Городокском районе орудуют косолапые грабители, сообщили в программе Новости «24...
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