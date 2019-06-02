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Bloomberg: Могерини предложила продлить санкции против России

03.06.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава европейской дипломатии предлагает продлить санкции против РФ до 23 июня 2020 года.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам-членам блока продлить санкции, направленные на Россию в связи с аннексией Крыма и Севастополя до 23 июня 2020. Об этом со ссылкой на внутреннюю записку сообщает Bloomberg, передает РБК.

В документе говорится, что Европейский союз «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией».

Агентство также указывает, что документ датирован 3 июня, а первое обсуждение предложенного плана намечено в Брюсселе на четверг, 6 июня. О других деталях Bloomberg не сообщает.


В феврале 2019 года Могерини говорила, что время снять санкции с России пока не пришло. По ее словам, ограничения были придуманы не для того, чтобы они «длились вечно», а для того, чтобы «оказать давление для выхода из ситуации». Тогда же она сообщила, что ЕС может принять еще один пакет санкций из-за инцидента с задержанием украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе.

В середине марта власти Евросоюза ввели санкции против восьми россиян в связи с этим происшествием.

Несколько видов экономических санкций против России со стороны ЕС действует с 2014 года и регулярно продлевается Брюсселем.

 
 
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Глава европейской дипломатии предлагает продлить санкции против РФ до 23 июня 2020 года.
 
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