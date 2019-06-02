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Андрей Санников: В США Беларусь назвали важнейшим геополитическом фактором

03.06.2019 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как доклад RAND может изменить политику США по отношению к нашей стране.

Американская корпорация RAND представила доклад, в котором изложен комплекс мер по сдерживанию России.

Среди них — поставки оружия в Украину, помощь сирийской оппозиции, полномасштабные экономические санкции и даже возможное размещение ракет в Европе.

Доклад наделал шума в России: официальные российские медиа встретили его достаточно тревожно.

О значении доклада RAND для формирования американской политики в нашем регионе сайту Charter97.orgрассказал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников.

- С чем, на ваш взгляд, связано появление этого доклада?

- Доклад RAND – это анализ возможностей США по сдерживанию агрессии России.

Я думаю, что он был вызван поведением самой России, даже спровоцирован этим поведением. На протяжении многих лет мы наблюдаем ее агрессивное поведение – не только в нашем регионе, но и за его пределами. В последнее время Россия активизировалась вблизи США, в Венесуэле, что не могло не вызвать беспокойства у американцев.

Я бы сказал, что этот доклад является своеобразным ответом на «доктрину Герасимова», названную по имени начальника Генштаба России Валерия Герасимова, который предложил свою трактовку межгосударственного конфликта и приравнял политические, экономические и информационные действиям к военным. В соответствии с этими наработками Россия действовала в Украине, оккупировав восточную часть страны и аннексировав Крым.

Естественно, такое поведение России не могло не вызвать обеспокоенности у НАТО и США – в итоге появился этот доклад, который достаточно подробно описывает набор мер, которые США могут принять в случае дальнейшей эскалации агрессии со стороны России. Причем, это не только помощь Украине и Сирии. Этот комплекс мер называется «мерами по навязыванию расходов».

В общем, США также переосмыслили ту стратегию, которая применялась к СССР во времена Рональда Рейгана. Но если тогда она была связана с гонкой вооружений, то здесь она связана с комплексом мер.

- Дадут ли эти меры по отношению к РФ такой же эффект, как когда-то гонка вооружений, измотавшая СССР?

- Эти меры уже действуют. Это и экономические санкции, которые заставляют Кремль идти на непредвиденные расходы, энергетические проекты, предусматривающие диверсификацию источников энергии для Европы, одновременно снижение цен на нефть и газ за счет расширения производства энергоносителей в США. Говорится и о комплексной военно-технической программе на суше, на море и в космосе, которая не оставляет России шансов на военное соперничество. Новая «гонка вооружений» никому не нужна, поскольку ослабляет нашу общую безопасность, но подталкивает к ней сегодня именно Россия.

Мы знаем только небольшую надводную часть доклада. Думаю, что там достаточно подробно рассматривается весь комплекс мер по защите интересов США и предотвращению опасных действий России.

Авторы доклада специально говорят, что этот не стратегия, а предложения, которые могут быть использованы в политике США по отношению к РФ. Речь идет о нескольких слоях санкций и мер по навязыванию расходов, и я думаю, что это достаточно серьезное предупреждение Кремлю, поэтому кремлевские СМИ так и всполошились.

 


- В докладе упоминается Беларусь и Украина. Есть ли что-то новое в подходе американских аналитиков к нашей стране?

- Действительно, кроме различных мер – экономических, политических, идеологических, информационных, морских, военно-воздушных и так далее – в докладе упоминается и Беларусь.

Впервые, насколько я знаю, Беларусь выделена в отдельный серьезный геополитический фактор – не только в нашем регионе, но и в глобальном смысле.

Следует отметить, что в докладе говорится как раз о либерализации Беларуси, то есть об изменении политической системы в нашей стране.

Конечно, указывается, что с этим связаны высокие риски, но обращает на себя внимание то, что в докладе говорится и о серьезных выгодах. По мнению авторов доклада, самые большие геополитические выгоды могут быть получены в результате помощи Украине и восстановления демократии в Беларуси. Имеются в виду выгоды не только для США, но и для международной безопасности, и для нас самих.

- Вы встречались с экспертами RAND. Что вы можете рассказать об этой встрече?

- В RAND Corporation был организован специальный семинар по Беларуси. Когда я был в Вашингтоне, я выступал на этом семинаре, и мы достаточно подробно обсуждали ситуацию в нашем регионе.

Было интересно послушать их оценки, которые во многом совпадали (особенно в том, какие опасности представляет собой Беларусь в военном отношении, фактически находясь под контролем Генштаба России). Обсуждались и возможности развития ситуации.

RAND – достаточно серьезная компания, она считается первым think tank-(мозговым центром – ред.) в Штатах, работает по заказам правительства США. В основном RAND занимается заказом военных ведомств и разведки.

Стоит вспомнить, что как раз доклад RAND в 1972 году считают планом по реализации политики США в отношении СССР, который и привел к его распаду.

- Может ли смещение акцентов в сторону Беларуси в докладе RAND привести к реальному утверждению приоритета нашей страны для США? Как когда-то позиция Збигнева Бжезинского по Польше и Украине отразилась на значении этих стран?

- Думаю, это должно повлиять. В докладе среди важнейших геополитических факторов указываются Украина (это естественно, к тому же там идет война), Сирия, Беларусь, Южный Кавказ и Центральная Азия. То есть, это уже отнюдь не по Бжезинскому, это совсем другая картина мира. И то, что Беларусь наряду с Украиной указана как важнейший геополитический фактор, я считаю, это положительный сдвиг в восприятии американцами нашего региона.

Мы страдали долгое время от того, что Беларусь считали придатком России – да и до сих пор, что скрывать, некоторые так считают, даже среди наших соседей. Некоторые ставят знак равенства между режимом Лукашенко и Беларусью, чего делать ни в коем случае нельзя.

Когда на Беларусь смотрят как на независимое, самостоятельное государство, возникает совершенно иная картина и становится понятной важная геополитическая роль нашей страны.

 
 
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Как доклад RAND может изменить политику США по отношению к нашей стране.
 
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