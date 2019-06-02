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8 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

03.06.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

8 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

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8 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя Брестского горисполкома Филанович Андрей Андреевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.8 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста — Козлович Светлана Ивановна. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.

8 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Шевердин Алексей Владимирович.
 
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77

 
Теги: Брест
 
 
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  8 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 8 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую...
 
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