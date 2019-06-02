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Опубликовано видео, как кассир банка ворует деньги, чтобы заплатить кредит
03.06.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Подробности -
Брестским межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража, совершенная в особо крупном размере).
Часть похищенного (5 000 евро) изъята.
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Подробности - по ссылке. Брестским межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь...
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