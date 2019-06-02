Apple представила iOS 13 с темным режимом

Источник материала: Tut.by

На конференции WWDC 2019 кроме обновлений для watchOS и tvOS компания Apple также анонсировала новую версию мобильной iOS — iOS 13.





Тим Кук рассказал, что нынешняя iOS 12 установлена на 85% из всех поддерживающих ее устройств компании. Для сравнения: доля Android 9 — всего 10%.





Крейг Федериги добавил, что на новой iOS 13 распознавание лиц через Face ID станет на 30% быстрее. Кроме того, приложения теперь должны загружаться вдвое быстрее, а обновления системы станут занимать на 50−60% меньше места.

Одно из главных нововведений — темная тема оформления системы. С ее помощью последние смартфоны компании с OLED-экранами будут чуть медленнее разряжаться. Кроме того, в стандартной клавиатуре от Apple теперь по умолчанию поддерживаются свайпы для более быстрого набора текста.



