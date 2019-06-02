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Беларусь заинтересовалась опытом Словакии в вопросах местного самоуправления
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О региональной политике 3 июня в Минске говорили парламентарии двух стран.
В частности, нашим партнерам рассказали о работе молодежного парламента. Сегодня в Беларуси работают 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала. Не за горами – совместные производства на территории Словакии.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Андрей Данко, председатель Национального совета Словакии:
Товарооборот между Беларусью и Словакией уже достиг более 200 миллионов долларов. Но есть перспективы, чтобы увеличить эту цифру. Впрочем, белорусские и словацкие парламентарии обсуждали не только торгово-экономические отношения. Гости заинтересованы активизировать контакты в сфере образования и здравоохранения.
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Новости Беларуси. О региональной политике 3 июня в Минске говорили парламентарии двух стран. В частности, нашим партнерам рассказали о работе молодежного...
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