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Беларусь заинтересовалась опытом Словакии в вопросах местного самоуправления

03.06.2019 20:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О региональной политике 3 июня в Минске говорили парламентарии двух стран.

Беларусь заинтересовалась опытом Словакии в вопросах местного самоуправления

В частности, нашим партнерам рассказали о работе молодежного парламента. Сегодня в Беларуси работают 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала. Не за горами – совместные производства на территории Словакии.

Беларусь заинтересовалась опытом Словакии в вопросах местного самоуправления

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Безусловно, нас интересовали вопросы, связанные с местным самоуправлением. Во исполнение поручений главы государства мы работаем в этой сфере, и как правильно сделать распределение полномочий между центром и регионами, здесь опыт Словакии просто бесценен.

Беларусь заинтересовалась опытом Словакии в вопросах местного самоуправления

Андрей Данко, председатель Национального совета Словакии:
Мы в процессе встречи действительно обменялись информацией, полезным опытом о том, чему мы смогли бы поучиться у вас. Я восхищён тем, как вы цените и уважаете свою историю. Сегодня я побывал в музее истории Великой Отечественной войны и Национальной библиотеке, и увидел, что вы умеете хранить и чтить память. Это может быть одним из посланий словацкому народу, что мы должны хранить свои традиционные ценности.

Беларусь заинтересовалась опытом Словакии в вопросах местного самоуправления

Товарооборот между Беларусью и Словакией уже достиг более 200 миллионов долларов. Но есть перспективы, чтобы увеличить эту цифру. Впрочем, белорусские и словацкие парламентарии обсуждали не только торгово-экономические отношения. Гости заинтересованы активизировать контакты в сфере образования и здравоохранения.

Люди в материале: Андрей Данко, Михаил Мясникович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О региональной политике 3 июня в Минске говорили парламентарии двух стран. В частности, нашим партнерам рассказали о работе молодежного...
 
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