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Сколько будет стоить нефть по прогнозам Всемирного банка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всемирный банк дал прогноз цен на нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они будут ниже предполагаемых ранее по причине менее динамичного роста мировой экономики и увеличения нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. Средняя цена на сырую нефть, по прогнозам банка, составит $66 за баррель в 2019 году и $65 за баррель в 2020-м.
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Новости Беларуси. Всемирный банк дал прогноз цен на нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они будут ниже предполагаемых ранее по причине менее...
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