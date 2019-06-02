Сколько будет стоить нефть по прогнозам Всемирного банка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всемирный банк дал прогноз цен на нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они будут ниже предполагаемых ранее по причине менее динамичного роста мировой экономики и увеличения нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. Средняя цена на сырую нефть, по прогнозам банка, составит $66 за баррель в 2019 году и $65 за баррель в 2020-м.