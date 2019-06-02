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В ТЦ Минска появилась медиалестница: что это такое
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сеть популярного в стране техноритейла впервые использовала довольно необычный для Беларуси способ привлечения внимания посетителей торгового центра – медиалестницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По технологии изображение передается на объект, как в наружной цифровой рекламе. Лестница выступает в качестве экрана, разбитого на полосы-ступеньки, и смонтирована с антивандальным покрытием.
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Новости Беларуси. Сеть популярного в стране техноритейла впервые использовала довольно необычный для Беларуси способ привлечения внимания посетителей...
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