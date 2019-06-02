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Стало известно, сколько российских военных пройдут по Минску 3 июля
Источник материала: Партизан
В параде, посвящённом Дню независимости Республики Беларусь, примут участие более 300 солдат, сержантов и офицеров Кантемировской дивизии.
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В параде, посвящённом Дню независимости Республики Беларусь, примут участие более 300 солдат, сержантов и офицеров Кантемировской дивизии.
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