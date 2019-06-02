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Беларусь закончит откачку «грязной» нефти в Россию в августе

03.06.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 24 мая в РФ было возвращено более 200 тысяч тонн загрязненной нефти.

Откачка загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" обратно в Россию полностью завершится к середине августа. Об этом в понедельник, 3 июня, заявил Андрей Вериго, главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба", которое обеспечивает транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию, передает DW.

По словам Вериго, с 24 мая в Россию было откачано более 200 тысяч тонн загрязненной хлорорганикой нефти, при этом еще чуть меньше одного миллиона тонн остается в Беларуси. В общей сложности по нефтепроводу от производственно-диспетчерской станции (ПДС) "Мозырь" в Беларуси до станции "Унеча" в России планируется вернуть обратно 868 тысяч тонн нефти, поясняет белорусское информагентство "Белапан". После вытеснения "грязной" нефти будет возможно восстановление поставок в Польшу, так как в эту страну российская нефть поступает через "Мозырь".

Польша требует компенсацию за загрязнение нефти


Нефтепровод для поставки неочищенной нефти "Дружба" длинной 5100 километров проходит по территории восьми европейских стран и считается самым длинным в мире. В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по "Дружбе" из-за загрязнения нефти. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны.

В Беларуси ущерб от порчи нефтеперерабатывающего оборудования, к которой привели содержащиеся в нефти хлориды, эксперты оценивают в сотни миллионов евро. Польские власти настаивают на том, что северная ветка нефтепровода, которая проходит через Польшу и заканчивается в Германии, восстановит работу только после того, как Берлин и Варшава договорятся с Москвой о выплате компенсаций за нанесенный аварией ущерб.

 
 
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С 24 мая в РФ было возвращено более 200 тысяч тонн загрязненной нефти.
 
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