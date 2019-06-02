Источник материала: Интерфакс

Минэнерго РФ, "Транснефть", российские нефтяные компании совместно с международными трейдерами, крупными компаниями и оператором польской трубопроводной системы определились с главными принципами расчета сумм компенсаций ущерба от загрязненной нефти, заявил журналистам заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

"Сейчас завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и получателями. Достаточно хороший день прошёл. Благодаря этому мы надеемся, что большая часть процедурных моментов была снята", - сказал он.

"Конкретные суммы сегодня не обсуждали, для этого ещё слишком рано. Но процедурные моменты и механизмы и алгоритмы взаимодействия были обсуждены и приняты всеми сторонами. Это достаточно большая работа по определению (ущерба - ИФ)", - отметил замминистра.

По словам Сорокина, детали и конкретные суммы компенсации ущерба будут определены по итогам переговоров между компаниями-продавцами и компаниями-покупателями российской нефти по системе "Дружба".