ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Темная тема и часы с менструальным календарем: что показали на конференции Apple

03.06.2019 20:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Сан-Хосе (Калифорния, США) компания Apple открыла ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2019. В этот раз производитель решил сосредоточится на обновлениях своих операционных систем и фирменных приложений.


Презентация компании началась со вступительного ролика, в котором люди программируют на компьютерах Apple. После со сцены Тим Кук еще раз поблагодарил разработчиков и отметил, что в этом году Apple сосредоточилась на сервисах. В частности, он упомянул уже анонсированные Apple TV Plus и Apple Arcade.

tvOS для ТВ-приставки и геймпады от PlayStation 4

Начали с tvOS для ТВ-приставки компании: генеральный директор компании Apple заявил, что теперь в системе появится возможность завести отдельные профили для каждого из членов семьи. Кроме того, Apple TV теперь поддерживают геймпады от Xbox One X и PlayStation 4.


В Apple Watch обновился парк циферблатов. Вдобавок на умных часах компании появилось несколько новых приложений, в том числе калькулятор. Плюс добавилась возможность вести аудиозаметки.

Кроме того, часы будут анализировать активность пользователя и сравнивать ее с тем, как вы вели себя последние 90 дней в сравнении со всем годом; проверять окружающие звуки на предмет опасных для слуха. Еще одна новая функция — менструальный календарь.

iOS 13 с темным режимом


Затем Apple анонсировала новую версию мобильной iOS — iOS 13. Одно из главных нововведений — темная тема оформления системы: так последние смартфоны компании с OLED-экранами будут чуть медленнее разряжаться. А в стандартной клавиатуре от Apple теперь по умолчанию поддерживаются свайпы для более быстрого набора текста.

В iOS 13 приложения будут присылать отчеты о том, как и когда используют вашу геолокацию. Отслеживать пользователя косвенно, с использованием Bluetooth или Wi-Fi, уже не получится. Логиниться в разных сервисах можно будет анонимно, или через iCloud. Если сервис попросит указать почту, Apple сможет сгенерировать рандомный адрес, который будет перенаправлять письма на вашу настоящую почту.

Новая операционная система для iPad


Apple также объявила о переименовании мобильной iOS для iPad. Теперь система для планшетов будет называться iPadOS.

На домашнем экране станут отображаться виджеты, при этом другие иконки приложений будут автоматически группироваться для экономии места на экране.

Обновления коснулись  в том числе файловой системы: iPadOS поддерживает внешние USB-накопители в менеджере файлов. Также можно выделить упрощенную навигацию жестами — свайпы тремя пальцами.

Будет дополнено.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
WWDC - ежегодная конференция компании Apple для разработчиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Apple теперь позволяет использовать геймпады от PlayStation 4
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика