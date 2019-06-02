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Видео встречи Уле-Эйнара и нашей Даши с Клоппом и статуя Хатико. Обзор соцсетей спортсменок за неделю

03.06.2019 21:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юрген Клопп играет в теннис с Дарьей Домрачевой и Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Алина Загитова сфотографировалась с памятником Хатико в Токио. Мелитина Станюта гримасничает, а Виктория Азаренко и Серена Уильямс проводят время с детьми в Париже. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.

26 марта биатлонистка Дарья Домрачева сообщила в Instagram о встрече с главным тренером «Ливерпуля» немцем Юргеном Клоппом. В гости к Клоппу Даша ездила вместе с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, которому предстояло взять интервью у немецкого специалиста для норвежского телевидения.

2 июня, то есть на следующий день после победы «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов, Домрачева опубликовала фрагмент фильма о визите семейной пары на базу мерсисайдцев Мелвуд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 2 Июн 2019 в 6:29 PDT

В начале отрывка фильма Уле-Эйнар не скрывает сильного впечатления от увиденных автомобилей на парковке Мелвуда. Особенно ему понравился Nissan GT-R. Затем Даша и Улик сыграли с Клоппом в теннис и получили в подарок от тренера футболки «Ливерпуля».

— Ох, теперь я вижу, что это кепка от самой Дарьи Домрачевой! — оценил мерч 4-кратной олимпийской чемпионки Клопп и натянул бейсболку на себя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 1 Июн 2019 в 11:10 PDT

— Что если эти кепки приносят удачу? — задалась вопросом Домрачева после победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

— Даже не мечтала о встрече с Юргеном! — призналась Даша в интервью для фильма. — Когда же почувствовала его энергию и увидела, что он за человек, поняла, почему он так хорош в своем деле.

А вот какой пост в Instagram Домрачева посвятила Клоппу 2 июня:

— Мне невероятно повезло познакомиться с этим потрясающим человеком. Юрген Клопп — супертренер, настоящий Чемпион с большой душой и такой узнаваемой улыбкой. У настоящих чемпионов дальше всегда новая игра. Только вперед, «Ливерпуль»!

Тем временем действующая биатлонистка Динара Алимбекова проводит стрелковые тренировки в Раубичах.

— Продуктивные вечера на сборе, — сообщает Динара.

Ей вторит Ирина Кривко, лидер женской сборной Беларуси по биатлону. На фото ниже сложная техника снимает показатели Иры во время имитации лыжного хода.

— Одна из самых полезных тренировок, чтобы узнать себя еще лучше, — пишет Кривко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Iryna Kryuko (@krivko_i) 1 Июн 2019 в 5:14 PDT

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, победительница Кубка мира прошлого сезона, рекламирует часы на мотогонках.

Теннисистка Виктория Азаренко наслаждается компанией сына Лео Александра в Париже, где Вика принимала участие во втором турнире серии «Большого шлема» в году — «Ролан Гаррос».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) 30 Май 2019 в 12:22 PDT

Американская теннисистка Серена Уильямс там же, в Париже, с дочерью Олимпией. Обратите внимание, что у Олимпии одежда выполнена из того же материала, что и у мамы. А наряд для Серены под «Ролан Гаррос» делали Nike и модельер Вирджил Абло.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после победы на турнире в Страсбурге, где в полуфинале она обыграла нашу Арину Соболенко, на «Ролан Гаррос» проиграла в первом круге. Тем не менее ехать в Париж стоило хотя бы ради фотографии на фоне Эйфелевой башни.

— Даже гуляя по Парижу, я мыслями на «Ролан Гаррос», — написала Даяна.

Звезда фигурного катания из России Алина Загитова в подарок за победу на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане получила щенка японской породы акита-ину. Подарок сделал японский политик Такаси Эндо, председатель Общества охраны собак акита-ину.

Собака этой породы широко известна благодаря кинематографу. На фото ниже Загитова со скульптурой в честь Хатико.

— Бронзовый памятник самой известной собаке мира по имени Хатико установлен в Токио, — рассказывает своим подписчикам в Instagram Алина. — Порода акита-ину как и моя Масару. Хатико является символом верности и преданности в Японии. Хатико каждый день приходил на станцию Сибуя в Токио провожать и встречать своего хозяина. Про историю Хатико даже сняли два фильма: японский фильм «История Хатико» и голливудский римейк «Хатико: самый верный друг»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 27 Май 2019 в 8:45 PDT

Другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева посвятила пост-признание в любви целому городу.

— Сегодня день рождения Санкт-Петербурга, — написала Лиза семь дней назад. — За что я люблю этот город? Вы, наверное, не знали, но это столица фигурного катания! То, что все красивые и талантливые уезжают в Москву, — миф. Здесь начался мой путь в мир большого спорта с лучшим тренером. Весь город, как одна команда. А вы за что любите Питер?

Гимнастка Мелитина Станюта показала, как выглядит вредина. А ведь миленько, не правда ли?

Американская серфингистка Анастасия Ашли топлес. Ну как, горячо? На самом деле тут Настя рекламирует электробритву для мужчин.

Ещен одна американская серфингистка Алана Бланшар наслаждается утром на пляже.

Канадская футболистка Лорен Сессельманн рекламирует линейку одежды от Nike и вместе с тем цитирует Майю Энджелоу, афроамериканскую писательницу: «Я женщина. Феноменально. Феноменальная женщина — это я».

Жгучие блондинки Беатрис и Бранка Ферес, синхронистки-близняшки из Бразилии, примерно в таком виде встречают пятницу.

— Наши подозрительные лица будто остались незамеченными, так что под конец рабочей недели вопрос такой: это действительно пятница или мы во сне? — иронизируют сестры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bia & Branca Feres

 
Теги: знакомства
 
 
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Мелитина Станюта гримасничает, а Виктория Азаренко и Серена Уильямс проводят время с детьми в Париже. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.
 
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