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«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилевской области не хватает кардиохирургических операционных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как итог – длинные очереди. Жизненно важных операций пациентам приходится ждать не меньше года. При этом в области достаточно квалифицированных врачей.
2 мая 2020 года – это дата, которую могилевчанин Мстислав Макаревич называет границей новой жизни. В этот день мужчине заменят вены, питающие сердце.
Не так тяготит сама предстоящая операция, сетует Михаил, как ее мучительно длительное ожидание.
Михаил Макаревич, житель Могилева:
Не меньше 20 плановых и как минимум 5 экстренных. Именно таким количеством пациентов пополняется лист ожидания на операцию в кардиохирургическом отделении Могилевской областной больницы. И так каждый месяц.
Ирина Недобоева, СТВ:
Сложную операцию на сердце перенес и преподаватель Белорусско-Российского университета Вадим Попов. Мужчина с содроганием вспоминает те мучительные месяцы ожидания. Но радость от ощущения, что операция уже прошла и прошла успешно перевешивает.
Вадим Попов, житель Могилева:
Острая нехватка специализированных кардиооперационных в области, и как результат – огромная очередь нуждающихся в хирургическом вмешательстве.
Анатолий Кулик, заведующий кардиохирургическим отделением Могилёвской областной больницы:
Об этой проблеме в областной больнице говорят уже не первый год. И только сейчас на нее обратили внимание. Уже в 2019 году начнется строительство нового кардиохирургического корпуса.
Сергей Галуза, главный врач Могилёвской областной больницы:
После запуска кардиохирургического корпуса срок ожидания очереди на операцию сократится больше, чем в 2 раза. Спасать человеческие жизни врачи смогут одновременно в нескольких операционных. Главное, чтобы ожидание новой больницы не затянулось.
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Новости Беларуси. В Могилевской области не хватает кардиохирургических операционных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как итог – длинные очереди....
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