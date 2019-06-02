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«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

03.06.2019 21:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилевской области не хватает кардиохирургических операционных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как итог – длинные очереди. Жизненно важных операций пациентам приходится ждать не меньше года. При этом в области достаточно квалифицированных врачей.

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

2 мая 2020 года – это дата, которую могилевчанин Мстислав Макаревич называет границей новой жизни. В этот день мужчине заменят вены, питающие сердце.

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Не так тяготит сама предстоящая операция, сетует Михаил, как ее мучительно длительное ожидание.

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Михаил Макаревич, житель Могилева:
Первое – это то, что долго ждать. Зная саму операцию, что она длится минимум 6 часов, нужно столько переживать.

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Не меньше 20 плановых и как минимум 5 экстренных. Именно таким количеством пациентов пополняется лист ожидания на операцию в кардиохирургическом отделении Могилевской областной больницы. И так каждый месяц.

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Ирина Недобоева, СТВ:
В этой единственной в области специализированной кардиооперационной каждый год спасают в среднем 270 пациентов. А очередь тех, кому хирургическое вмешательство просто жизненно необходимо, расписана на 13-14 месяцев вперед. Чтобы в корне изменить ситуацию количество таких операций должно увеличиться вдвое.

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Сложную операцию на сердце перенес и преподаватель Белорусско-Российского университета Вадим Попов. Мужчина с содроганием вспоминает те мучительные месяцы ожидания. Но радость от ощущения, что операция уже прошла и прошла успешно перевешивает.

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Вадим Попов, житель Могилева:
Чем быстрее этот срок проходит, тем для пациента и для меня лучше. Год подготовки – это стрессовая операция.

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Острая нехватка специализированных кардиооперационных в области, и как результат – огромная очередь нуждающихся в хирургическом вмешательстве.

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Анатолий Кулик, заведующий кардиохирургическим отделением Могилёвской областной больницы:
Что нас останавливает, сейчас по оснащению это одна операционная, которая оснащена на нормальном уровне, но этого недостаточно. Есть бригады, которые могут работать в двух операционных.

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Об этой проблеме в областной больнице говорят уже не первый год. И только сейчас на нее обратили внимание. Уже в 2019 году начнется строительство нового кардиохирургического корпуса.

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Сергей Галуза, главный врач Могилёвской областной больницы:
Наряду с кадрами, помещением, операционными, мы надеемся, что существенно удастся повысить качество и доступность оказания кардиохирургической помощи в нашей области.

После запуска кардиохирургического корпуса срок ожидания очереди на операцию сократится больше, чем в 2 раза. Спасать человеческие жизни врачи смогут одновременно в нескольких операционных. Главное, чтобы ожидание новой больницы не затянулось.

Люди в материале: Михаил Макаревич, Анатолий Кулик, Сергей Галуза, Вадим Попов
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилевской области не хватает кардиохирургических операционных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как итог – длинные очереди....
 
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