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На МКАД водитель Opel потерял управление и врезался в столб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не снижая скорости. Серьёзное ДТП с участием легковушки произошло утром 3 июня на МКАДе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По информации ГАИ, автомобиль «Опель» двигался по внешнему кольцу со стороны улицы Казинца. В районе съезда на улицу Кижеватова водитель не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. От удара кузов легковушки деформировался.
Освобождать водителя пришлось с помощью специнструмента. Он сейчас в больнице, обстоятельства аварии выясняются.
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Новости Беларуси. Не снижая скорости. Серьёзное ДТП с участием легковушки произошло утром 3 июня на МКАДе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По...
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