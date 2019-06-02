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На МКАД водитель Opel потерял управление и врезался в столб

03.06.2019 21:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не снижая скорости. Серьёзное ДТП с участием легковушки произошло утром 3 июня на МКАДе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД водитель Opel потерял управление и врезался в столб

По информации ГАИ, автомобиль «Опель» двигался по внешнему кольцу со стороны улицы Казинца. В районе съезда на улицу Кижеватова водитель не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. От удара кузов легковушки деформировался.

На МКАД водитель Opel потерял управление и врезался в столб

Освобождать водителя пришлось с помощью специнструмента. Он сейчас в больнице, обстоятельства аварии выясняются.

На МКАД водитель Opel потерял управление и врезался в столб

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Новости Беларуси. Не снижая скорости. Серьёзное ДТП с участием легковушки произошло утром 3 июня на МКАДе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По...
 
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