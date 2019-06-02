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В Минске появились дорожные знаки и разметка ко II Европейским играм

03.06.2019 21:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Без задержек и суеты. В столице появились дорожные знаки и разметка ко II Европейским играм,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появились дорожные знаки и разметка ко II Европейским играм

Специальные таблички и  полосы для движения появились на проспектах Дзержинского и Победителей и на Немиге. Символика II Европейских игр – знак для автолюбителей уступить дорогу специальному транспорту. Нанесена разметка только с одной стороны проезжей части, она освобождает путь для не только спортсменов, но и болельщиков. На некоторых перекрестках также запретили поворачивать налево. Впрочем, эти меры не останавливают водителей. С началом соревнований отвечать за нарушение придется рублем.

В Минске появились дорожные знаки и разметка ко II Европейским играм

Александра Попова, официальный представитель ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Данные полосы обозначены соответствующей разметкой, нарушение которой, в соответствии с правилами дорожного движения, влечет за собой ответственность в виде предупреждения либо штрафа от 1 до 5 базовых величин.

Люди в материале: Александра Попова
 
 
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Новости Беларуси. Без задержек и суеты. В столице появились дорожные знаки и разметка ко II Европейским играм,  сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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