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Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские электрокары стали неофициальными участниками международного марафона «Ралли мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заезд машин с нулевым выбросом углекислого газа призван обратить внимание на проблемы экологии. Как уже успели отметить гонщики, сеть белорусских заправочных станций соответствует мировым стандартам. Не отстаем мы и в научных разработках.
Кристиан Экснаус, победитель этапа Брест – Минск марафона «Ралли мира-2019»:
Кристиан Экснаус с удовольствием демонстрирует своё экоавто. Оно не только умное, но и абсолютно безвредно – никаких выхлопных газов, на привычном месте двигателя внутреннего сгорания - хранится подзарядка. Кристиан – один из участников международного марафона «Ралли мира», который ежегодно напоминает о проблемах экологии.
Кристиан Экснаус:
Перекусив киловаттами, путешественники решили отклониться от маршрута и заехать в Мирский замок, где прикупили себе подарки с колоритом и ближе познакомились с замковым шармом Беларуси.
Андрей Котик, заместитель генерального директора объединения «Белорусьнефть»:
Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин»:
Особый интерес у марафонцев вызвали белорусские разработки в области электроавтомобилестроения. Тем более, что и показать есть что.
Вероника Гришкова, СТВ:
Внутри просторный, плавный в движении. Ставку на эту модель делали исходя из потребностей современного бизнеса. Так сказать, экоавто представительского класса для встреч иностранных делегаций. Сейчас его версию дорабатывают.
Александр Белевич:
Создание своих комплектующих фактически развязывает руки нашим машиностроителям. Теперь можно электрифицировать абсолютно любой транспорт.
Сергей Поддубко, генеральный директор Объединённого института машиностроения Национальной академии наук Беларуси:
Беларусь уже давно в электрическом тренде. По столице курсируют электробусы, в парках и скверах можно прокатиться на электробайках. И если четыре года назад производители работали только на свой рынок, теперь всё чаще экоавтобусы уходят на экспорт.
Олег Быцко, директор – главный конструктор производственного центра «Белкоммунмаш»:
К каждому заказу на предприятии подходят индивидуально. Например, в Британию недавно ушли электробусы, разработанные с английской точностью – учли левосторонний трафик и даже поменяли расположение дверей.
Специально для северной столицы России создали гибридную версию, которая сможет работать не только на электричестве. Сейчас проходит испытания новый электрогрузовик.
Олег Быцко:
«Зеленому транспорту» настоящую зелёную волну даст открытие Белорусской атомной станции. В стране появится переизбыток электроэнергии, так необходимой для развития экомашин. Именно тогда, по прогнозам экспертов, Беларусь накроет бум электрокаров.
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Новости Беларуси. Белорусские электрокары стали неофициальными участниками международного марафона «Ралли мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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