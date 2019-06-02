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Азаренко выбыла в 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос"

03.06.2019 21:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Виктория Азаренко и Эшли Барти проиграли Чжан Шуай и Саманте Стосур в 1/8 финала"Ролан Гаррос".

Азаренко выбыла в 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос"
Встреча белорусско-австрийского дуэта с парой из Китая и Австралии продолжалась три сета и завершилась не в пользу команды Азаренко – 6:4, 3:6, 2:6. Дуэт Азаренко/Барти получил 11-й номер посева парного турнира, Стосур и Шуай – 5-й.

"Ролан Гаррос" является одним из турниров серии Большого шлема.

 
 
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Виктория Азаренко и Эшли Барти проиграли Чжан Шуай и Саманте Стосур в 1/8 финала"Ролан Гаррос". Встреча белорусско-австрийского дуэта с парой из Китая и Австралии...
 
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