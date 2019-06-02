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Азаренко выбыла в 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос"
Источник материала: Интерфакс
Виктория Азаренко и Эшли Барти проиграли Чжан Шуай и Саманте Стосур в 1/8 финала"Ролан Гаррос".
"Ролан Гаррос" является одним из турниров серии Большого шлема.
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Виктория Азаренко и Эшли Барти проиграли Чжан Шуай и Саманте Стосур в 1/8 финала"Ролан Гаррос". Встреча белорусско-австрийского дуэта с парой из Китая и Австралии...
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