Источник материала: Интерфакс

Виктория Азаренко и Эшли Барти проиграли Чжан Шуай и Саманте Стосур в 1/8 финала"Ролан Гаррос".



Встреча белорусско-австрийского дуэта с парой из Китая и Австралии продолжалась три сета и завершилась не в пользу команды Азаренко – 6:4, 3:6, 2:6. Дуэт Азаренко/Барти получил 11-й номер посева парного турнира, Стосур и Шуай – 5-й.

"Ролан Гаррос" является одним из турниров серии Большого шлема.