25 случаев боррелиоза и энцефалита зарегистрировано в Санкт-Петербурге

Источник материала: Интерфакс

С начала сезона в медицинские учреждения Петербурга обратились 5 тысяч 894 человека с жалобами на присасывание клещей, среди пострадавших - свыше тысячи детей, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, среди обратившихся зарегистрировано шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом, а также 19 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, в том числе пять случаев у детей до 17 лет.

Всего с начала сезона активности клещей лабораториями Петербурга исследовано 7 тысяч 699 особей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 1 тысячи 781 пробе, клещевого вирусного энцефалита - в 41 пробе.