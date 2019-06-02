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25 случаев боррелиоза и энцефалита зарегистрировано в Санкт-Петербурге
Источник материала: Интерфакс
С начала сезона в медицинские учреждения Петербурга обратились 5 тысяч 894 человека с жалобами на присасывание клещей, среди пострадавших - свыше тысячи детей, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, среди обратившихся зарегистрировано шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом, а также 19 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, в том числе пять случаев у детей до 17 лет.
Всего с начала сезона активности клещей лабораториями Петербурга исследовано 7 тысяч 699 особей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 1 тысячи 781 пробе, клещевого вирусного энцефалита - в 41 пробе.
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С начала сезона в медицинские учреждения Петербурга обратились 5 тысяч 894 человека с жалобами на присасывание клещей, среди пострадавших - свыше тысячи детей,...
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