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Макрон настаивает на выходе Великобритании из ЕС в октябре

03.06.2019 20:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выход Великобритании должен состояться в конце октября и что больше никаких переносов этой даты быть не должно, сообщают французские СМИ.

"Я думаю, что было бы большой ошибкой затягивать этот процесс", - сказал глава государства.

По словам Макрона, 31 октября - это "окончательный крайний срок", когда Великобритания должна выйти из ЕС.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

 
 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выход Великобритании должен состояться в конце октября и что больше никаких переносов этой даты быть не должно,...
 
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