ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британцы протестуют против приезда Трампа

03.06.2019 22:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании . Дональда Трампа с супругой Меланьей в Великобритании встретили масштабными протестами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Лондоне проходят акции протеста против визита американского лидера. Не только простые граждане, но и депутаты парламента не рады гостям.

Британцы протестуют против приезда Трампа

Лидep oппoзициoннoй Лeйбopиcтcкoй пapтии Джepeми Kopбин и cпикep Пaлaты общин бoйкoтиpуют oфициaльный бaнкeт, потому Трамп нe cмoжeт выcтупить в пapлaмeнтe. В Соединённое Королевство американский президент прибыл по приглашению королевы Елизаветы.

Британцы протестуют против приезда Трампа

Визит, который продлится три дня, приурочен к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии.

Люди в материале: Дональд Трамп
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании . Дональда Трампа с супругой Меланьей в Великобритании встретили масштабными протестами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Растёт число пострадавших при взрывах в Дзержинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика