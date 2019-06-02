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Растёт число пострадавших при взрывах в Дзержинске
Источник материала: СТВ
Новости России. В российском Дзержинске растёт число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Различные травмы получили 116 человек. Это как сотрудники предприятия, так и жители прилегающих территорий. 18 человек находятся в больнице.
Напомним, инцидент произошёл 1 июня в цехе по производству тротила.
В ходе работ произошло несколько взрывов, после чего начался сильный пожар. Взрывной волной были повреждены 180 зданий.
В городе и близлежащих поселениях объявлен режим чрезвычайной ситуации. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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Новости России. В российском Дзержинске растёт число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Различные...
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