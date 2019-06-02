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Певец Руслан Алехно пронёс «Пламя мира» по Бобруйску

03.06.2019 21:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный символ II Европейских игр 3 июня торжественно встретили в Бобруйске.

Певец Руслан Алехно пронёс «Пламя мира» по Бобруйску

По главным улицам города факел пронесли известные горожане: певец и композитор Руслан Алехно, олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ Александр и Андрей Богдановичи, рекордсмен Книги Гиннеса Евгений Лось и гиревик Вячеслав Хоронеко.

Певец Руслан Алехно пронёс «Пламя мира» по Бобруйску

Бобруйский район станет финальным пунктом в маршруте эстафеты по Могилевской области. Затем огонь II Европейских игр отправится в Гомельскую область.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

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Люди в материале: Руслан Алехно, Вячеслав Хоронеко, Евгений Лось
 
 
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Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный символ II Европейских игр 3...
 
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