Как пельмени, только лучше. Секрет производства мясных подушечек

Источник материала: Аргументы и факты

Ноу-хау

Сегодня «Брестский мясокомбинат» - абсолютный лидер на рынке мясной промышленности Беларуси. Предприятие выпускает более 300 различных продуктов – это колбасы, сосиски, вареники, холодец. А 20% всего производства занимают именно «Мясные подушечки».

– «Мясные подушечки» – это наше ноу-хау. Их форма не классическая и позволяет вкусу лучше раскрыться, – говорит Максим Николаевич БУГАЕВ, начальник отдела маркетинга «Брестского мясокомбината». – Наши специалисты часто посещают различные выставки, и на одной из них они увидели работу итальянского оборудования. Им она понравилось, и теперь только с его помощью мы производим наши сочные подушечки. «Мясные подушечки» – это как пельмени, только гораздо лучше.



Максим Николаевич Бугаев. Фото: АиФ / Ксения Соснина

Так как же создается всеми любимый продукт? Пока мы это узнавали, исследуя цеха «Брестского мясокомбината», пришлось бессчетное количество раз помыть руки и сменить несколько халатов, шапочек, бахил и масок! Чистота на предприятии – это святое.

Процесс

Начинается всё с подготовки свежего мясного фарша из свинины и говядины. В сырьевом отделении туши разделывают, потом отделяют мясо от кости, а затем – сортируют в зависимости от содержания жировой и соединительной ткани.



Фото: Primary



Фото: Primary

После этого мясо измельчается на волчке. В то же время в другом отделении – для очистки овощей – чистят лук и чеснок, а на участке подготовки специй ждут своего часа натуральные приправы.



Фото: Primary

Далее охлаждённое мясо отправляется в куттер и измельчается вместе с овощами, натуральными специями и солью до однородной консистенции. Фарш вместе со специями и овощами вымешивается около четырёх минут.



Фото: Primary

Готовится к превращению в подушечки не только мясо, но и тесто. Мука высшего сорта проходит через мукопросеиватель, чтобы исключить наличие посторонних примесей, и смешивается с водой и солью. Всё рассчитывается с помощью компьютера. Затем формуются тонкие пласты теста. Готовый фарш поступает в отделение формовки полуфабрикатов в тесте. Как нам и сказали, «Мясные подушечки» принимают свою форму благодаря современному итальянскому оборудованию.



Фото: Primary

Раскатанное тесто соединяется в подушечку с помощью специальных формующих барабанов. Каждая подушечка наполняется начинкой, а края склеиваются. За процессом наблюдают операторы.

Трансформация завершилась! Готовые мясные подушечки отправляются в скороморозильный агрегат. Там они проводят 15-20 минут при температуре минус 28 градусов.

Осталось только красиво запаковать и отправить любимое всеми блюдо на прилавки магазинов. В отделении фасовки подушечки автоматически взвешиваются и упаковываются в пачки. Вес одной упаковки «Мясных подушечек» – 430 г. Пачки складываются в картонные коробки, на каждую из которых наклеивается информация о продукте – дата производства, срок годности, номер смены. Каждую партию проверяют специалисты отдела производственно-ветеринарного контроля. После этого коробки отправляют в камеры хранения, а на следующий день они начинают путешествие по всей стране.



Фото: Primary

Главный секрет

Вы уже поняли, в чём секрет «Мясных подушечек»? Конечно же, в качественном мясе, натуральных ингредиентах и строгом контроле на всех этапах производства. А главная особенность их приготовления – использование охлаждённого мяса, которое позволят сделать вкус подушечек более насыщенным.

Вариаций «Мясных подушечек» много: есть как «Классические», так и «С говядиной», «С телятиной», «С сыром» и даже «С филе индейки». Особым спросом пользуются мини-подушечки «Потешки», в которых нет абсолютно никаких пищевых добавок.



Фото: Брестский мясокомбинат

– Чтобы быть успешными, нам нужно создавать не обычный продукт, а любимый. Подушечки должны быть вкусными, доступными и качественными, – рассказывает Светлана Владимировна ДАНИЛЬЧУК, заместитель генерального директора по экономике. – Наши продукты долго на складе не задерживаются – спрос на них огромный! Мы гордимся тем, что являемся лидерами на рынке.



Светлана Владимировна Данильчук. Фото: АиФ / Ксения Соснина

«Брестский мясокомбинат» основан в 1939 году. Предприятие выпускает в месяц более 4000 тонн готовой продукции. Качественное сырье, использование натуральных специй и пряностей, бережное отношение к традициям и современное техническое оснащение – залог успеха отечественного мясокомбината.