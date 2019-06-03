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Через Минск проехало ралли электрокаров. Протестировали разработки, которыми удивляли гостей белорусы

03.06.2019 23:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске, на полигоне в Липках собрались участники международного ралли электромобилей. Пилоты проделали путь из Монако до Минска через Италию, Сан-Марино, Хорватию, Венгрию, Словакию и Польшу, а конечной точкой маршрута станет Санкт-Петербург. Туда ралли должно прибыть 6 июня.


В столице к участникам ралли неофициально присоединились электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси. Кроме того, в Липках показали разработки и других производителей электротранспорта. Мы протестировали некоторые экземпляры.


Белорусская академия наук привезла на полигон сразу две свои разработки. Это уже знакомый электрокар на базе седана Geely Emgrand 7. «Мул» постепенно модернизируют — перенесли батарею из багажника под пол, а дальность хода увеличили до 200 км. Этот автомобиль поставлен на учет и может передвигаться по дорогам общего пользования.

А вот перспективный минивэн на электротяге пока имеет статус испытательного образца. Мы прокатились на машине по полигону и поговорили с одним из его создателей. Пока автомобиль далек от того, чтобы быть представленным широким массам.


По сути белорусский электроминивэн — это китайская модель Joylong IFLY EF5, которая является, в свою очередь, копией Toyota Alphard. Китайский производитель разрешил любые переделки и усовершенствования, так что у белорусских конструкторов развязаны руки. Пока есть три основные проблемы, которые необходимо решить, — это малый запас хода (чуть больше 100 км), небольшая максимальная скорость (100 км/ч) и долгое время зарядки. Постепенно, используя компоненты белорусского производства, включая двигатель и инвертор, эти показатели хотят улучшить.


— Надо довести максимальную скорость хотя бы до разрешенных в Беларуси 120 км/ч для комфортного передвижения. Больше в принципе электромобилю и не нужно, — признался один из разработчиков проекта.

Нам, сидя в пассажирском кресле, показалось, что динамики хватает, разгоняется электрический минивэн уверенно. В салоне преобладает шум ветра и шин, но заметно и привычное «троллейбусное» подвывание. Плавность хода понравилась.


Zotye E200

Прикатили в Липки и субкомпактный Zotye E200. Планы по сборке у завода «Юнисон» были грандиозные, но пока маленький электрокар спросом не пользуется.


Завод «Оптрон» сосредоточился на разработке двухколесных электрических транспортных средств

Минский завод «Оптрон» показал сразу несколько своих электрических разработок. И все они — двухколесные. Часть из них — уже знакомые нам электросамокаты. Но сейчас у них чуть изменен дизайн и конструкция рамы. Большинство элементов изготавливается силами белорусских специалистов. Те же батареи из импортных элементов собирают сами. Так выходит дешевле и можно более гибко подбирать параметры под каждое транспортное средство.


Этот электробайк — что-то среднее между велосипедом, мопедом и мотоциклом. Пока это просто выставочный образец, демонстрирующий возможности производства. Рама изготовлена самостоятельно и придает электробайку футуристический внешний вид. Руль здесь от горного велосипеда, переднее колесо — от фэтбайка.


Заднее колесо — на торсионной подвеске. Сам полиуретановый торсион прячется в стальном корпусе. На торчащие провода можно не обращать внимания — этот экземпляр далеко не серийный.


Специфическая конструкция передней вилки придает управляемости некоторые особенности — электробайк слишком резко заваливается при повороте руля. Надо привыкать. Разгоняется модель до 35 км/ч. Запас хода зависит от установленной батареи. Пока она здесь совсем небольшая, но в перспективе этот аппарат сможет проезжать 120−130 км на одном заряде.


А вот электрический скутер на базе модели Vesna Минского мотовелозавода нам понравился без оговорок. Да, это в основе своей — китайский продукт в ретростиле. Своим белорусским названием он недвусмысленно намекает на легендарную итальянскую Vespa. Но вместо шумного ДВС здесь — совершенно бесшумный электромотор. Повернул стандартный ключ зажигания — и можно ехать.


Даже при искусственно ограниченной мощности электроскутер легко разгоняется до 40 км/ч. Серийная версия легко будет достигать 60 км/ч, а запас хода составит более 100 км. При этом съемная батарея спрятана под «сидушкой». На наш взгляд, возможность забрать батарею с собой в офис или домой на зарядку — это ключевое преимущество такого электротранспорта.

Среди участников ралли электромобилей выделялся один — это ГАЗ «Победа», в которую эстонский энтузиаст поставил батарею и электродвигатель. Подробный рассказ об этом автомобиле можно прочитать здесь.


Остальные участники прибыли на различных версиях Tesla. В планах белорусской стороны были легкие соревнования на площадке в Липках. Хотели устроить заезд по «змейке». Но ралли электрокаров имеет свою специфику. Как метко выразился эстонский участник, «электрокар — это как больной на капельнице». Поэтому, чтобы сэкономить заряд батарей и время на «заправку», от дополнительных элементов ралли было решено отказаться.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники международного ралли электромобилей собрались на полигоне Липки под Минском. Там же показали свои разработки и белорусские производители.
 
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