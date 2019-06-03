На белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» с 3 по 7 июня ограничено движение

Источник материала: Tut.by

С 3 июля на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» частично ограничено движение транспорта. Причина — ремонт дорожного покрытия, сообщает Госпогранкомитет .



Фото: БелаПАН

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 3 по 7 июля в международном автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» будет проводиться ремонт дорожного покрытия и обновлении дорожной разметки. В связи с этим планируется перекрытие полос, из-за чего движение будет частично ограничено.

Госпогранкомитет просит учитывать данную информацию тех, кто планирует в эти дни выезжать в Украину.

Ранее, напомним, сообщалось , что на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» с 5 по 8 июня также возможны затруднения в движении.