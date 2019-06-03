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На белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» с 3 по 7 июня ограничено движение
Источник материала: Tut.by
С 3 июля на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» частично ограничено движение транспорта. Причина — ремонт дорожного покрытия,
Как сообщает пресс-служба ведомства, с 3 по 7 июля в международном автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» будет проводиться ремонт дорожного покрытия и обновлении дорожной разметки. В связи с этим планируется перекрытие полос, из-за чего движение будет частично ограничено.
Госпогранкомитет просит учитывать данную информацию тех, кто планирует в эти дни выезжать в Украину.
Ранее, напомним,
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С завтрашнего дня в международном автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» будет частично ограничено движение транспорта. В Госпогранкомитете рассказали зачем.
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