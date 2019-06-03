4 июня на М6 для откроют 30-километровый участок автомагистрали по четырем полосам

Источник материала: Вороновская газета





Полноценное движение автотранспорта начнется с 17.00 от 130 километра возле деревни Старченяты Ивьевского района до 160 километра около развязки возле Лиду.

Здесь расположена площадка для отдыха участников движения, а на 144-м километре вблизи деревни Залейки Ивьевского района строится отдельное многопрофильное здание, в котором предусмотрены магазин, душевавя комната и пеленальный столик. Проектировщики предусмотрели инклюзивную доступность.

9 июня откроется еще один участок М6, а с 15 июня будут обустроены выезды на главную дорогу Гродненщины. После завершения реконструкции М6 станет дорогой первой категории.

Николай ШЛЫК https://grodnonews.by/