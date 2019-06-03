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4 июня на М6 для откроют 30-километровый участок автомагистрали по четырем полосам

03.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

4 июня на М6 для откроют 30-километровый участок автомагистрали по четырем полосам

Полноценное движение автотранспорта начнется с 17.00  от 130 километра возле деревни Старченяты Ивьевского района до 160 километра около развязки возле Лиду.  
 
Здесь расположена площадка для отдыха участников движения, а на 144-м километре вблизи деревни Залейки Ивьевского района строится отдельное многопрофильное здание, в котором предусмотрены магазин, душевавя комната и пеленальный столик. Проектировщики предусмотрели инклюзивную доступность.
 

9 июня откроется еще один участок М6, а с 15 июня будут обустроены выезды на главную дорогу Гродненщины. После завершения реконструкции М6 станет дорогой первой категории.

Николай ШЛЫК
https://grodnonews.by/
 
 
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Полноценное движение автотранспорта начнется с 17.00  от 130 километра возле деревни Старченяты Ивьевского района до 160 километра около развязки возле Лиду.     Здесь...
 
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