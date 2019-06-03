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На выезде из Беларуси скопилось более 1600 фур
Источник материала: БДГ
На границе Беларуси и ЕС снова транспортный коллапс. Согласно последним данным Госпогранкомитета, на выезде из Беларуси в направлении Латвии, Польши и Литвы скопилось более 1600 грузовых авто.
По последним данным ГПК, самые большие очереди образовались на выезде из Беларуси в сторону Литвы. В Каменном Логе очереди на выезд ожидают более 460 грузовых авто, еще более 170 стоит в Котловке, в Беняконях и Привалке - по 280 и 290 соответственно.
Серьезная очередь сформировалась также на выезде из Беларуси в сторону Латвии: в Грогоровщине стоит более 180 грузовых авто, в Урбанах - более 140.
Также очередь наблюдается в сторону Польши. Так, в пункте пропуска Брузги выезда ожидают более 70 грузовиков, в Берестовице - более 50 (здесь же собралась внушительная очередь на въезд - более 120 авто), в Козловичах - более 10, и еще более 20 - на въезд.
Напомним, что о возможных перебоях на белорусско-литовской границе с 5 по 8 июня
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На границе Беларуси и ЕС снова транспортный коллапс. Согласно последним данным Госпогранкомитета, на выезде из Беларуси в направлении Латвии, Польши и Литвы...
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