На выезде из Беларуси скопилось более 1600 фур

На границе Беларуси и ЕС снова транспортный коллапс. Согласно последним данным Госпогранкомитета, на выезде из Беларуси в направлении Латвии, Польши и Литвы скопилось более 1600 грузовых авто.

По последним данным ГПК, самые большие очереди образовались на выезде из Беларуси в сторону Литвы. В Каменном Логе очереди на выезд ожидают более 460 грузовых авто, еще более 170 стоит в Котловке, в Беняконях и Привалке - по 280 и 290 соответственно.

Серьезная очередь сформировалась также на выезде из Беларуси в сторону Латвии: в Грогоровщине стоит более 180 грузовых авто, в Урбанах - более 140.

Также очередь наблюдается в сторону Польши. Так, в пункте пропуска Брузги выезда ожидают более 70 грузовиков, в Берестовице - более 50 (здесь же собралась внушительная очередь на въезд - более 120 авто), в Козловичах - более 10, и еще более 20 - на въезд.