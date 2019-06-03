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Противники брестского аккумуляторного завода обратятся в ООН

03.06.2019 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После ряда отказов на проведение референдума брестчане решили обратиться в международные структуры.

Жители Брестского района потребовали вынести на местный референдум вопрос о запрете в районе любой деятельности, связанной с производством свинцово-кислотных аккумуляторов. 3 июня Брестский областной суд отказал активистам в этом.

Ранее райисполком Брестского района отказался регистрировать инициативную группу по проведению местного референдума. Это решение 9 апреля противники пытались оспорить в суде Ленинского района Бреста, но суд встал на сторону районной администрации. Сейчас активисты планируют обратиться с жалобой в международные структуры.

«После ряда отказов у граждан появилась возможность обжаловать эти нарушения в Комитете по правам человека ООН, чем они и хотят воспользоваться. У граждан есть право участвовать в ведении государственных дел, в том числе и путем референдума, и мы считаем, что это право было незаконно ограничено для жителей Брестского района.


Власти боятся, что люди проголосуют против завода, фактически получается, что они не хотят брать на себя ответственность за закрытие незаконно построенного завода», – сказал в комментарии belsat.eu правозащитник Роман Кисляк.

Во время акции против аккумуляторного завода 2 июня блогер Сергей Петрухин принес на площадь Ленина 8 заявлений о проявлениях вандализма в Бресте, чтобы передать сотрудникам милиции. Однако его задержали и доставили в Ленинский РОВД, где составили протокол по статье 17.1 КоАП РБ (мелкое хулиганство).

Ночь до суда блогер провел в изоляторе временного содержания. 3 июня Петрухин вышел на свободу, а рассмотрение его дела в суде Ленинского района Бреста пройдет 10 июня.

 
Теги: Брест
 
 
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После ряда отказов на проведение референдума брестчане решили обратиться в международные структуры.
 
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